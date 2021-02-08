Українська родина з дітьми має отримувати не менш як 30 тис. грн зарплати щомісяця.
Дивися повний текст Експерт порахував, скільки має заробляти українська родина.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 13:22
Експерт порахував, скільки має заробляти українська родина
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Дивися повний текст Експерт порахував, скільки має заробляти українська родина.
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