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Експерт порахував, скільки має
заробляти українська родина

Експерт порахував, скільки має заробляти українська родина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 13:22

Експерт порахував, скільки має заробляти українська родина

Пропонуємо до обговорення:
Українська родина з дітьми має отримувати не менш як 30 тис. грн зарплати щомісяця.

Дивися повний текст Експерт порахував, скільки має заробляти українська родина.
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