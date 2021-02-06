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Частина постачальників газу знизили ціни за січень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лют, 2021 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Понад 20 газопостачальних компаній зменшили січневу ціну, встановивши її на рівні граничної – 6,99 грн за кубометр.
Дивися повний текст Частина постачальників газу знизили ціни за січень заднім числом
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