Українці сплатили всього 72,6% рахунків за комунальні послуги в грудні 2020 року.
Дивися повний текст В яких областях України найкраще та найгірше платять за комуналку.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 18:12
В яких областях України найкраще та найгірше платять за...
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Дивися повний текст В яких областях України найкраще та найгірше платять за комуналку.
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