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В яких областях України найкраще
та найгірше платять за...

В яких областях України найкраще та найгірше платять за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 18:12

В яких областях України найкраще та найгірше платять за...

Пропонуємо до обговорення:
Українці сплатили всього 72,6% рахунків за комунальні послуги в грудні 2020 року.

Дивися повний текст В яких областях України найкраще та найгірше платять за комуналку.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 18:12

короче, контрабас - доходная тема (с)
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