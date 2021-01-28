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Близько 40% бізнесу не повернеться
в офіси після пандемії

Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після пандемії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 18:13

Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після пандемії

Пропонуємо до обговорення:
Після пандемії близько 40% бізнесу працюватиме у змішаному форматі, поєднуючи дистанційну роботу та роботу в офісі.

Дивися повний текст Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після пандемії.
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еще бы, ФОП-оптимизация на носу

"какое такое рабочее место? его рабочее место - дома, он незалежный пидрядник, всэ па чэснаму"
cohan
 
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