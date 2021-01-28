Після пандемії близько 40% бізнесу працюватиме у змішаному форматі, поєднуючи дистанційну роботу та роботу в офісі.
Дивися повний текст Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після пандемії.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 18:13
Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після пандемії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 40% бізнесу не повернеться в офіси після пандемії.
Додано: Суб 13 лют, 2021 18:14
еще бы, ФОП-оптимизация на носу
"какое такое рабочее место? его рабочее место - дома, он незалежный пидрядник, всэ па чэснаму"
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