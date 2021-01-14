Мінекономіки підготувало інструкцію, як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески.
Дивися повний текст Як самостійно перевірити, чи сплачує роботодавець за вас страхові внески.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 18:14
Як самостійно перевірити, чи сплачує роботодавець за вас...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як самостійно перевірити, чи сплачує роботодавець за вас страхові внески.
Додано: Суб 13 лют, 2021 18:15
Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, т.е. до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», является трудовая книжка.
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