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Як самостійно перевірити, чи
сплачує роботодавець за вас...

Як самостійно перевірити, чи сплачує роботодавець за вас...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 18:14

Як самостійно перевірити, чи сплачує роботодавець за вас...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки підготувало інструкцію, як працівнику самостійно перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески.

Дивися повний текст Як самостійно перевірити, чи сплачує роботодавець за вас страхові внески.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 18:15

Основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, т.е. до вступления в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», является трудовая книжка.
cohan
 
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