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Тренди е-commerce: 17% покупців замовляють товари в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лют, 2021 19:15
Пропонуємо до обговорення:
Про це в дослідженні від Factum Group Ukraine.
Дивися повний текст Тренди е-commerce: 17% покупців замовляють товари в транспорті (інфографіка)
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