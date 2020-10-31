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Тренди е-commerce: 17%
покупців замовляють товари в...

Тренди е-commerce: 17% покупців замовляють товари в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 19:15

Тренди е-commerce: 17% покупців замовляють товари в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в дослідженні від Factum Group Ukraine.

Дивися повний текст Тренди е-commerce: 17% покупців замовляють товари в транспорті (інфографіка).
R2
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