Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо боротьби з тіньовою зайнятістю
Дивися повний текст Уряд оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю: які сфери постраждають.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 20:26
Уряд оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю: які сфери...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю: які сфери постраждають.
Додано: Суб 13 лют, 2021 20:26
Рынок труда-это ПФУ, который не заполнен, этот эксперт тоже ФОП, он защищает себя.А земля вопрос ОПГ и их финансирования, он может отпасть сам собой и не связан с ПФУ.
Додано: Суб 13 лют, 2021 20:31
R2 простым людям необходимо начать проверять Чиновников . то имущество которое эти упири и их дети нажили просто забить себе таким образов корупция будет изкорена из гос.сектора все остальное Болтавня . люди это новая нефть -лох должен работать постоянно и платить хозяину налоги ( бо в нас виЙна )
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