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Уряд оголосив боротьбу з
тіньовою зайнятістю: які сфери...

Уряд оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю: які сфери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 20:26

Уряд оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю: які сфери...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо боротьби з тіньовою зайнятістю

Дивися повний текст Уряд оголосив боротьбу з тіньовою зайнятістю: які сфери постраждають.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 20:26

Рынок труда-это ПФУ, который не заполнен, этот эксперт тоже ФОП, он защищает себя.А земля вопрос ОПГ и их финансирования, он может отпасть сам собой и не связан с ПФУ.
grig90vic
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 20:31

R2 простым людям необходимо начать проверять Чиновников . то имущество которое эти упири и их дети нажили просто забить себе :D таким образов корупция будет изкорена из гос.сектора все остальное Болтавня . люди это новая нефть -лох должен работать постоянно и платить хозяину налоги ( бо в нас виЙна ) :o :mrgreen:
allochka171200
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