Зарплати жінок і чоловіків в Україні суттєво різняться —...

Додано: Суб 13 лют, 2021 21:12

На рідкість брехлива і маніпулятивна стаття! Як можна поширювати такий непотріб? "З/п чоловіків і жінок суттєво різняться" (абстрактне твердження, суттєво це скільки?) -> "опитування серед SEO-, PPC-, SMM-спеціалістов, контент-маркетологів" (чому саме ці напрямки, який % жінок у кожному? Чому не укладка асфальту, шахтарі, радіомонтажники чи письменники?) ->"жінки на керівних посадах заробляють менше" (та невже? скільки ж їх по цій статистиці, хіба опитування було лише серед керівників) -> "Найпопулярнішими посадами серед респондентів стали SEO... Digital Marketer" (а яким боком це стосується сексуальної нерівності?) -> "частка фрілансерів серед усіх респондентів найменша, медіана за зарплатою в них вища" (бляха, а до чого тут фрілансери, де сексуальна нерівність і чому в заголовок не потрапила дискримінація суспільства клятими фрілансеками?) -> "На керівних посадах кількість чоловіків у рази вища, ніж жінок" (що таке у рази? Є сталий вислів в КІЛЬКА РАЗІВ, і де хоч одна цифра?) -> "зарплати жінок на таких позиціях набагато нижчі" (набагато це скільки? В числовому обчисленні, було ж, типа, опитування) -> "Медіана за віком респондентів — 28 років" - а вік тут взагалі до чого? Ейджізм хотіли додати, чи що? Бляха, звідки беруться такі дебіли, що пишуть такі статті? Я розумію, в країні 73% дебілів, але ж це робота, за яку платять гроші. Хто може заплатити хоч копійку за таке лайно - хіба коханці з корпоративного фонду, щоб не з власної кишені! Ганьба за такий передрук!