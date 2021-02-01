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Газзбути пішли в мінус:
збитки через дешевий газ...

Газзбути пішли в мінус: збитки через дешевий газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 09:22

Газзбути пішли в мінус: збитки через дешевий газ...

Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальні компанії України заявили, що "Нафтогаз" продає їм газ не за "фіксованою" ціною в 6,99 грн/куб.м, а дорожче на 2-3 грн, через що компанії йдуть в мінус.

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Газы - лукавят. Не убытки, а потеря СВЕРХПРИБЫЛИ......
ttt2022
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Вот правильный заголовок: "збитки через дешевий газ оплатять українці"
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