Концерн Renault готується до продажу недорого кросу Kiger, який призначений для індійського авторинку.
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Додано: Нед 14 лют, 2021 11:05
Новий крос Renault Kiger за $7500 (фото)
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Дивися повний текст Новий крос Renault Kiger за $7500 (фото).
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