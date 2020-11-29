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Як працюють «дитячі» депозити

Як працюють «дитячі» депозити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 11:40

Як працюють «дитячі» депозити

Пропонуємо до обговорення:
За 2020 рік ставки за депозитами знизилися майже вдвічі.

Дивися повний текст Як працюють «дитячі» депозити.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 11:40

Работают так. В 1988 году ложите 3000 рублей со словами " вот выростишь-купишь Волгу". И ни Волги, ни банка, ни денег.
siriys
 
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