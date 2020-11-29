За 2020 рік ставки за депозитами знизилися майже вдвічі.
Дивися повний текст Як працюють «дитячі» депозити.
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Додано: Нед 14 лют, 2021 11:40
Як працюють «дитячі» депозити
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Дивися повний текст Як працюють «дитячі» депозити.
Додано: Нед 14 лют, 2021 11:40
Работают так. В 1988 году ложите 3000 рублей со словами " вот выростишь-купишь Волгу". И ни Волги, ни банка, ни денег.
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