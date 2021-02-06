RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Коли українські туристи зможуть
вільно подорожувати Європою

Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 12:19

Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в заяві за підсумками сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Дивися повний текст Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92546
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 12:19

Автор статьи забыл написать что большинство граждан нашей страны не в состоянии отдыхать в Европе))Написали бы точную статистику выезжающих с Украины в Европу на работу и отдельной строкой кто реально путешествуют..Многие реально прозрели ли бы ...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 12:38

ну когда уже в европу можно будет поехать а
Juna
 
Повідомлень: 433
З нами з: 27.10.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські АЗС оштрафували на 7,5 млн грн за неякісне пальне
R2 » Сер 10 лют, 2021 08:19
7 325
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2021 21:19
valera2011
Коли не можна купувати долари в Україні, і кому краще...
R2 » Суб 06 лют, 2021 09:26
9 1387
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 23:35
IMPRINTER
Українці зможуть використовувати цифрові паспорти... 1, 2
R2 » П'ят 05 лют, 2021 11:52
16 857
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 19:40
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.