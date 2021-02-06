Про це йдеться в заяві за підсумками сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
Дивися повний текст Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 14 лют, 2021 12:19
Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли українські туристи зможуть вільно подорожувати Європою.
Додано: Нед 14 лют, 2021 12:19
Автор статьи забыл написать что большинство граждан нашей страны не в состоянии отдыхать в Европе))Написали бы точную статистику выезжающих с Украины в Европу на работу и отдельной строкой кто реально путешествуют..Многие реально прозрели ли бы ...
|