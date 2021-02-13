RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що дарують до Дня св. Валентина
в Україні та інших...

Що дарують до Дня св. Валентина в Україні та інших...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 12:36

Що дарують до Дня св. Валентина в Україні та інших...

Пропонуємо до обговорення:
Чоловіки найчастіше відзначали такі варіанти, як вечеря в ресторані (19%) і квіти (16%).

Дивися повний текст Що дарують до Дня св. Валентина в Україні та інших країнах (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92546
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 12:37

ой ля, алкоголь да плохой подарок но спорт инвентарь, игры - замечательный для меня.

парфюма мне не надо и так не пользуюсь. косметику тоже не надо почемуто ею не пользуюсь. А новые лосины заценила бы (коврика каремата у меня нет тоже хороший подарок), игру в стиме тоже. украшения то камни, серебро или золото бижутерию не надо, белье не надо, цветы хорошо.
Сходить покушать можно, как всегда.


В общем статистика это ерунда.
Juna
 
Повідомлень: 433
З нами з: 27.10.16
Подякував: 26 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати жінок і чоловіків в Україні суттєво різняться —...
R2 » Суб 13 лют, 2021 21:12
3 118
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лют, 2021 12:26
Investor_K
В Україні збираються суттєво посилити покарання за...
R2 » Суб 13 лют, 2021 11:28
6 651
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 лют, 2021 10:22
SMOKE
Штучний інтелект в Україні замінить суддю
R2 » П'ят 12 лют, 2021 18:10
8 477
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лют, 2021 08:46
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.