Чоловіки найчастіше відзначали такі варіанти, як вечеря в ресторані (19%) і квіти (16%).
Дивися повний текст Що дарують до Дня св. Валентина в Україні та інших країнах (інфографіка).
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Додано: Нед 14 лют, 2021 12:36
Що дарують до Дня св. Валентина в Україні та інших...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що дарують до Дня св. Валентина в Україні та інших країнах (інфографіка).
Додано: Нед 14 лют, 2021 12:37
ой ля, алкоголь да плохой подарок но спорт инвентарь, игры - замечательный для меня.
парфюма мне не надо и так не пользуюсь. косметику тоже не надо почемуто ею не пользуюсь. А новые лосины заценила бы (коврика каремата у меня нет тоже хороший подарок), игру в стиме тоже. украшения то камни, серебро или золото бижутерию не надо, белье не надо, цветы хорошо.
Сходить покушать можно, как всегда.
В общем статистика это ерунда.
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