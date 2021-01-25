Документ у Верховну Раду було подано ще в 2015 році, і тільки зараз після доопрацювань було прийнято.
Дивися повний текст З весни будуть оформляти квартири і землю за новими правилами.
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Додано: Нед 14 лют, 2021 14:12
З весни будуть оформляти квартири і землю за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З весни будуть оформляти квартири і землю за новими правилами.
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