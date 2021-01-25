RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З весни будуть оформляти
квартири і землю за новими...

З весни будуть оформляти квартири і землю за новими...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:12

З весни будуть оформляти квартири і землю за новими...

Пропонуємо до обговорення:
Документ у Верховну Раду було подано ще в 2015 році, і тільки зараз після доопрацювань було прийнято.

Дивися повний текст З весни будуть оформляти квартири і землю за новими правилами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92548
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:12

Госгеокадастр без копейки оставить? Счаз!
Dikoy
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
До приватних пенсійних фондів будуть дуже серйозні...
R2 » Суб 06 лют, 2021 09:41
7 520
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лют, 2021 00:09
chudoudodelt
Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка)
R2 » П'ят 05 лют, 2021 11:03
8 634
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 00:04
ВIВ
Зеленський доручив визначити, коли будуть вакцинувати...
R2 » Пон 25 січ, 2021 20:41
4 269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лют, 2021 11:28
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.