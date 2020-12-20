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На 1000 грн: що подорожчало
в платіжці найбільше

На 1000 грн: що подорожчало в платіжці найбільше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:27

На 1000 грн: що подорожчало в платіжці найбільше

Пропонуємо до обговорення:
У січні зросли практично всі комунальні тарифи.

Дивися повний текст На 1000 грн: що подорожчало в платіжці найбільше.
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