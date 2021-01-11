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ТОП-8 міфів про ринок землі

ТОП-8 міфів про ринок землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:35

ТОП-8 міфів про ринок землі

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 1 липня планують запустити ринок землі.

Дивися повний текст ТОП-8 міфів про ринок землі.
R2
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