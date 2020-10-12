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SpaceX доставила ще 60
супутників Starlink на орбіту

SpaceX доставила ще 60 супутників Starlink на орбіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 14:49

SpaceX доставила ще 60 супутників Starlink на орбіту

Пропонуємо до обговорення:
Трансляція запуску супутників велася на каналі NASA в YouTube.

Дивися повний текст SpaceX доставила ще 60 супутників Starlink на орбіту.
R2
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