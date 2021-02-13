В Україні оголосили список "найдорожчих" професій в 2020 році.
Дивися повний текст Найбільш високооплачувані професії в Україні.
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Додано: Нед 14 лют, 2021 14:52
Найбільш високооплачувані професії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільш високооплачувані професії в Україні.
Додано: Нед 14 лют, 2021 14:52
Наберіться мужності і повідомте, яка заробітна плата робітників цехів слюсарів - механо складальників, токарів, фрезерувальників. Розумію, що вигідно публікувати ВЗАГАЛІ про заробітну плату, але ПОКАЖІТЬ зарплату робітників. Керівництво отримує по 200 тисяч гривень на місяць, а слюсар - механо складальних робіт, 5-го розряду - 12 тисяч гривень, без податкових відрахувань. Тоб то, на руки отримую 10- тисяч гривень. Обслуговуючи та ново складаючи ШВМ, підйомники закрилків на стендових випробуваннях - обкатці та інші вузли шассі та закрилків літаків. Не має престижу на підприємстві щодо розряду виконаних робіт. Маршрутні листи оформляються 2-м, 3-м, 4-м розрядом. Звідки така тарифікація робіт = ЖОДЕН керівник НЕ ЗНАЄ. На підприємстві 85% пенсіонери. Керівництво підприємства вважає, НЕ потрібно підвищувати заробітну плату пенсіонерам, бо вони захищені ..... мізерною пенсією в 4 тисячі гривень для Києва. ДП "АНТОНОВ".
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