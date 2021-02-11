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Експерт пояснив, чому українські
банки не видають іпотеку

Експерт пояснив, чому українські банки не видають іпотеку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 20:19

Експерт пояснив, чому українські банки не видають іпотеку

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив голова правління The WALL-Ukraine Віталій Грусевич.

Дивися повний текст Експерт пояснив, чому українські банки не видають іпотеку.
R2
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