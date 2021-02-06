Навесні 2021 року в Україні очікується зростання цін на деякі групи продуктів харчування.
Дивися повний текст Яйця по 40 гривень і картопля по 20: як зміняться ціни на продукти.
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Додано: Нед 14 лют, 2021 21:16
Яйця по 40 гривень і картопля по 20: як зміняться ціни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яйця по 40 гривень і картопля по 20: як зміняться ціни на продукти.
Додано: Нед 14 лют, 2021 21:16
це щось незрозуміло в статті.... всі ціни які начебто "будуть навесні" вже давно актуальні в магазинах.... звідки виліз той автор із філе по 75? з машини часу? ))
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