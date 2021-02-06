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Яйця по 40 гривень і картопля
по 20: як зміняться ціни...

Яйця по 40 гривень і картопля по 20: як зміняться ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 21:16

Яйця по 40 гривень і картопля по 20: як зміняться ціни...

Пропонуємо до обговорення:
Навесні 2021 року в Україні очікується зростання цін на деякі групи продуктів харчування.

Дивися повний текст Яйця по 40 гривень і картопля по 20: як зміняться ціни на продукти.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лют, 2021 21:16

це щось незрозуміло в статті.... всі ціни які начебто "будуть навесні" вже давно актуальні в магазинах.... звідки виліз той автор із філе по 75? з машини часу? ))
Tamagoch
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