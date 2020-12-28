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Рейтинг двигунів, які проїдуть понад 500 тис. кілометрів
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Додано: Нед 14 лют, 2021 21:37
Пропонуємо до обговорення:
Експерти склали список автомобільних двигунів, які здатні проїхати 500 000 км і бути при цьому у відмінному стані. Водночас треба враховувати, що при поганій експлуатації машини, двигуну не допоможе навіть якісна збірка.
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