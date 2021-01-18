Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун, передає "Сіньхуа".
Дивися повний текст У Sinovac заявили про високу ефективність вакцини під час клінічних випробувань.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 06:39
У Sinovac заявили про високу ефективність вакцини під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Sinovac заявили про високу ефективність вакцини під час клінічних випробувань.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|