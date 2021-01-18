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У Sinovac заявили про високу
ефективність вакцини під...

У Sinovac заявили про високу ефективність вакцини під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 06:39

У Sinovac заявили про високу ефективність вакцини під...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова правління компанії Інь Вейдун, передає "Сіньхуа".

Дивися повний текст У Sinovac заявили про високу ефективність вакцини під час клінічних випробувань.
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