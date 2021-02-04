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Subaru відкликає партію автомобілів через помилку одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 10:27
Пропонуємо до обговорення:
Subaru відкликає майже 400 автомобілів, випущених на заводі марки в штаті Індіана з 14 по 21 грудня 2020 року. Все через помилку одного з працівників, який використав невірне зусилля при затягуванні гайки троса селектора CVT.
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