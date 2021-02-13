Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оригінальний рейтинг Android-смартфонів, складений за підсумками січня 2021 року.
Дивися повний текст Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 10:40
Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі.
Додано: Пон 15 лют, 2021 10:40
Мейзу самый удобный? Куда катится мир? Так скоро Мотороллы будут лучшими смартфонами.
Додано: Пон 15 лют, 2021 11:34
ONEPLUS как же? ))) 7 PRo я молчу уже уже за 8Т! Который у
Убийца флагманов) а на днях выход Oneplus 9, и в разработке 10)))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|