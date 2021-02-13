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Експерти назвали 10
смартфонів, якими найбільше...

Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 10:40

Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше...

Пропонуємо до обговорення:
Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оригінальний рейтинг Android-смартфонів, складений за підсумками січня 2021 року.

Дивися повний текст Експерти назвали 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 10:40

Мейзу самый удобный? Куда катится мир? Так скоро Мотороллы будут лучшими смартфонами.
ilarogatinskij
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 10:46

Заказуха
1+7 pro ванплас самый удобный
zura86
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 11:34

ONEPLUS как же? ))) 7 PRo я молчу уже уже за 8Т! Который у

Убийца флагманов) а на днях выход Oneplus 9, и в разработке 10)))
mazisu8
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