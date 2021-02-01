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Місія МВФ завершилася без
ухвалення рішення про перегляд...

Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 11:54

Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд...

Пропонуємо до обговорення:
Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність більшого прогресу і новий дискусій.

Дивися повний текст Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми Stand-by.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 11:54

Ну и слава богу, что не дали. Это единственная хорошая новость за последние 7 лет.
finuser382
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