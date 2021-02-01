Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність більшого прогресу і новий дискусій.
Дивися повний текст Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми Stand-by.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 11:54
Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місія МВФ завершилася без ухвалення рішення про перегляд програми Stand-by.
Додано: Пон 15 лют, 2021 11:54
Ну и слава богу, что не дали. Это единственная хорошая новость за последние 7 лет.
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