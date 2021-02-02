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З 1 березня українці зможуть
записатися на безкоштовну...

З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:00

З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну...

Пропонуємо до обговорення:
Після 1 березня 2021 року громадяни України зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавируса.

Дивися повний текст З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 - МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:00

Переболевшим эта вакцинация вообще не нужна.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:17

  LOKY написав:Переболевшим эта вакцинация вообще не нужна.

Авторитетненько :) -- еще восклицательного знака в конце для пущего эффекта не хватает.
_hunter
 
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