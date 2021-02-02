Після 1 березня 2021 року громадяни України зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від коронавируса.
Дивися повний текст З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 - МОЗ.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 12:00
З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну...
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Дивися повний текст З 1 березня українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію від COVID-19 - МОЗ.
Додано: Пон 15 лют, 2021 12:17
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