Щоб запобігти поширенню пандемії COVID-19, країни по всьому світу, і члени Євросоюзу зокрема, з початку 2020 року ухвалили низку обмежувальних заходів.
Дивися повний текст Пандемія та туризм: наскільки скоротилися авіаперельоти у ЄС.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 12:34
Пандемія та туризм: наскільки скоротилися авіаперельоти у ЄС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пандемія та туризм: наскільки скоротилися авіаперельоти у ЄС.
Додано: Пон 15 лют, 2021 12:34
На автобусах ездят не взирая на пандемию. Большинство обывателей предпочтут потерять сутки и сэкономить на этом хорошие деньги.
И нечего пенять на пандемию, научились летать ночью и в грозу, научатся и в пандемию летать :-)
Зараз переглядають цей форум: lapay і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|