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Пандемія та туризм: наскільки
скоротилися авіаперельоти у ЄС

Пандемія та туризм: наскільки скоротилися авіаперельоти у ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:34

Пандемія та туризм: наскільки скоротилися авіаперельоти у ЄС

Пропонуємо до обговорення:
Щоб запобігти поширенню пандемії COVID-19, країни по всьому світу, і члени Євросоюзу зокрема, з початку 2020 року ухвалили низку обмежувальних заходів.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:34

На автобусах ездят не взирая на пандемию. Большинство обывателей предпочтут потерять сутки и сэкономить на этом хорошие деньги.
И нечего пенять на пандемию, научились летать ночью и в грозу, научатся и в пандемию летать :-)
7merlin7
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