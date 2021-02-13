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Вітренко пояснив, чому видобутий
в Україні газ коштує...

Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ коштує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 12:43

Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ коштує...

Пропонуємо до обговорення:
Газ, видобутий в Україні і має нижчу собівартість, йде не на експорт, а на потреби українського населення.

Дивися повний текст Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ коштує 2,6 гривні, а продають по 6,99.
R2
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Субсидии платят с бюджета (денег налогоплательщиков) при чем тут „Нафтогаз“ ?
Shall
 
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сказал бы проще - это суперналог на население, к которому еще стоит добавить налог облгазам на транспортировку. Ну и суперзарплаты суперменеджерам тоже не с трех гривен платить, не правда ли?
ну, ничего, народу платить особо нечем и пока это все приводит просто к росту неплатежей.
"что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны." - а по 7, так заплатят
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