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У Кабміні підрахували, скільки
українцям доводиться...

У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 13:39

У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться...

Пропонуємо до обговорення:
Українці в середньому змушені витрачати 2,3 тисячі гривень на комунальні послуги за однокімнатну квартиру.

Дивися повний текст У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться витрачати на комуналку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 13:39

Многовато как-то насчитали. Киев, квартира 40 кв.м., два взрослых человека проживают, коммуналка за январь - 1850 грн. (есть общедомовой счетчик на тепло + счетчики на воду в квартире).
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 14:07

Винница 50 кв. м. 2 комнаты 2200, но 2 комнаты. Этих министров надо всех обратно в 95 квартал, сколько можно
grig90vic
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