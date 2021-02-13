Українці в середньому змушені витрачати 2,3 тисячі гривень на комунальні послуги за однокімнатну квартиру.
Дивися повний текст У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться витрачати на комуналку.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 13:39
У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться...
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Дивися повний текст У Кабміні підрахували, скільки українцям доводиться витрачати на комуналку.
Додано: Пон 15 лют, 2021 13:39
Многовато как-то насчитали. Киев, квартира 40 кв.м., два взрослых человека проживают, коммуналка за январь - 1850 грн. (есть общедомовой счетчик на тепло + счетчики на воду в квартире).
Додано: Пон 15 лют, 2021 14:07
Винница 50 кв. м. 2 комнаты 2200, но 2 комнаты. Этих министров надо всех обратно в 95 квартал, сколько можно
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