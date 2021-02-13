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В Україні камери автофіксації
почали реєструвати нове...

В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 13:46

В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове...

Пропонуємо до обговорення:
Від сьогодні, 15 лютого, камери автоматичної фотовідеофіксації почали реєструвати нове порушення. 

Дивися повний текст В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове порушення.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 13:46

Красный свет пожалуйста на каждом светофоре фиксите и права забирайте.
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На полосе для движения общественного транспорта - СНЕГ лежит )
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