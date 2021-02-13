Від сьогодні, 15 лютого, камери автоматичної фотовідеофіксації почали реєструвати нове порушення.
Дивися повний текст В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове порушення.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 13:46
В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове...
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Дивися повний текст В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове порушення.
Додано: Пон 15 лют, 2021 13:46
Красный свет пожалуйста на каждом светофоре фиксите и права забирайте.
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