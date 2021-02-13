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У Міненерго не знають
скільки газу в сховищах

У Міненерго не знають скільки газу в сховищах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:25

У Міненерго не знають скільки газу в сховищах

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах "Нафтогазу".

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:25

Нафтогаз как государство в государстве,а ни одна власть не может с ним ничего сделать-полное бессилие!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:41

Мало того, я даже раскрою секрет

как он мог!!!
ведь все население знает,что газа в наших хранилищах мало.
и поэтому он очень дорогой.
а он взял и все испортил.
чего доброго начнет еще интересоваться скока зерна в закромах родины.
похоже он просто шпийен.
Tabak
 
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