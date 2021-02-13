Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах "Нафтогазу".
Дивися повний текст У Міненерго не знають скільки газу в сховищах.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 15:25
У Міненерго не знають скільки газу в сховищах
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Дивися повний текст У Міненерго не знають скільки газу в сховищах.
Додано: Пон 15 лют, 2021 15:25
Нафтогаз как государство в государстве,а ни одна власть не может с ним ничего сделать-полное бессилие!
Додано: Пон 15 лют, 2021 15:41
как он мог!!!
ведь все население знает,что газа в наших хранилищах мало.
и поэтому он очень дорогой.
а он взял и все испортил.
чего доброго начнет еще интересоваться скока зерна в закромах родины.
похоже он просто шпийен.
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