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Мінекономіки прогнозує зростання
економіки на понад 7% у...

Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:51

Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки покращило очікування щодо ВВП країни у 2020 році та прогнозує понад 7% зростання економіки у другому кварталі 2021 року.

Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у другому кварталі.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:51

Это было что то очень забористое! 7%!!!!
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