Мінекономіки покращило очікування щодо ВВП країни у 2020 році та прогнозує понад 7% зростання економіки у другому кварталі 2021 року.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у другому кварталі.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 15:51
Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у...
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Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує зростання економіки на понад 7% у другому кварталі.
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