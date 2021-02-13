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Названо можливу ціну газу
для домогосподарств після...

Названо можливу ціну газу для домогосподарств після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:55

Названо можливу ціну газу для домогосподарств після...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд тимчасово обмежило відпускну ціну газу для поставляють ресурс населенню компаній ціною в 6,99 грн.

Дивися повний текст Названо можливу ціну газу для домогосподарств після запуску ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 15:55

и как же они "бедные" теперь будут жить не на те "5%" что сейчас имеют..
d_s_n
 
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