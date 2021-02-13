Уряд тимчасово обмежило відпускну ціну газу для поставляють ресурс населенню компаній ціною в 6,99 грн.
Дивися повний текст Названо можливу ціну газу для домогосподарств після запуску ринку.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 15:55
Названо можливу ціну газу для домогосподарств після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо можливу ціну газу для домогосподарств після запуску ринку.
Додано: Пон 15 лют, 2021 15:55
и как же они "бедные" теперь будут жить не на те "5%" что сейчас имеют..
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