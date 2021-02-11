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У 2020 році «Укрспирт» сплатив рекордну суму податків за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 15:56
Пропонуємо до обговорення:
ДП "Укрспирт" у 2020 році перевиконало річний фінплан та отримало чистий прибуток в 32,2 млн грн а також сплатило рекордну за всю історію роботи "Укрспирту" суму податків - 543,3 млн грн.
Дивися повний текст У 2020 році «Укрспирт» сплатив рекордну суму податків за всю історію своєї роботи
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Додано: Пон 15 лют, 2021 15:57
По этому его и продают)))))))
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