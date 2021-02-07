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Київським готелям почали видавати
ліцензії на розміщення...

Київським готелям почали видавати ліцензії на розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 16:40

Київським готелям почали видавати ліцензії на розміщення...

Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 5 лютого видала перший дозвіл на організацію та проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів в київському готелі.

Дивися повний текст Київським готелям почали видавати ліцензії на розміщення казино.
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Давно пора. Одно из самых глупых решений Юли.
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