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Київським готелям почали видавати ліцензії на розміщення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей 5 лютого видала перший дозвіл на організацію та проведення азартних ігор у залах ігрових автоматів в київському готелі.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 16:41
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