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Білл Гейтс планує інвестувати
2 млрд доларів у боротьбу...

Білл Гейтс планує інвестувати 2 млрд доларів у боротьбу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 16:44

Білл Гейтс планує інвестувати 2 млрд доларів у боротьбу...

Пропонуємо до обговорення:
Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс має намір інвестувати в найближчі п'ять років близько 2 млрд доларів у боротьбу зі зміною клімату. Про це він повідомив в опублікованому в понеділок інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 16:44

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unicdima
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