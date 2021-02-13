|
|
Білл Гейтс планує інвестувати 2 млрд доларів у боротьбу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 15 лют, 2021 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс має намір інвестувати в найближчі п'ять років близько 2 млрд доларів у боротьбу зі зміною клімату. Про це він повідомив в опублікованому в понеділок інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt.
Дивися повний текст Білл Гейтс планує інвестувати 2 млрд доларів у боротьбу зі змінами клімату
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92567
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 15 лют, 2021 16:44
Подарил бы мне, от этого хоть какая-то польза была. )
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 1175
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор