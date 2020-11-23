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Встановлення меж земельної
ділянки на місцевості: що...

Встановлення меж земельної ділянки на місцевості: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 18:49

Встановлення меж земельної ділянки на місцевості: що...

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше це треба робити в таких випадках.

Дивися повний текст Встановлення меж земельної ділянки на місцевості: що потрібно.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 18:49

Це виходить, що навіть якщо я буду проти того щоб хтось забрав частину моєї земельної ділянки яка ще не приватизована то нікого це не повинно цікавити а якорган місцевого самоврядуваня повинен послушно і швидко все затвердити на догоду якомусь "баризі".
oleg_gorbowy
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