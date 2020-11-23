Найчастіше це треба робити в таких випадках.
Дивися повний текст Встановлення меж земельної ділянки на місцевості: що потрібно.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 18:49
Встановлення меж земельної ділянки на місцевості: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Встановлення меж земельної ділянки на місцевості: що потрібно.
Додано: Пон 15 лют, 2021 18:49
Це виходить, що навіть якщо я буду проти того щоб хтось забрав частину моєї земельної ділянки яка ще не приватизована то нікого це не повинно цікавити а якорган місцевого самоврядуваня повинен послушно і швидко все затвердити на догоду якомусь "баризі".
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