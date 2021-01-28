RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін не виконує умови зеленого
меморандуму та шантажує...

Кабмін не виконує умови зеленого меморандуму та шантажує...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 19:17

Кабмін не виконує умови зеленого меморандуму та шантажує...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України порушує умови підписаного меморандуму з інвесторами у зелену енергетику та не збирається його виконувати в подальшому, що є шантажем інвесторів з боку влади.

Дивися повний текст Кабмін не виконує умови зеленого меморандуму та шантажує інвесторів – Тинний.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92569
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 19:17

Как зеленая энергетика может быть "абсолютно прибутковою для держави"?

Закупать по 200 EUR и продавать по 50 EUR - это "абсолютно прибутково"? Для кого "прибутково"? Для олигархов или для государства и потребителей?

При том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной энергии 22 USD/MWh.
При том, что в Европе электричество можно закупать по 20 EUR/MWh.
При том, что на своих АЭС можно закупать по 16 EUR/MWh.

Почему государство должно оплачивать абсолютно коррупционный и ничем необоснованный тариф 200 EUR/MWh олигархам за счет налогоплательщиков и потребителей электричества?
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 26.02.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами 1, 2
R2 » Сер 23 гру, 2020 20:13
18 2218
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 січ, 2021 17:16
tigr-uu
Кабмін ввів новий вид компенсації. Кому та на яких...
R2 » Чет 28 січ, 2021 16:09
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 23:17
nikon777
Кабмін затвердив постанову про доступну іпотеку під 7%...
R2 » Сер 27 січ, 2021 18:34
7 404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 18:00
annakiev1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29720)
15.02.2021 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.