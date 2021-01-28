Кабмін не виконує умови зеленого меморандуму та шантажує...

Додано: Пон 15 лют, 2021 19:17
Как зеленая энергетика может быть "абсолютно прибутковою для держави"?
Закупать по 200 EUR и продавать по 50 EUR - это "абсолютно прибутково"? Для кого "прибутково"? Для олигархов или для государства и потребителей?
При том, что в США зеленый тариф на закупку солнечной энергии 22 USD/MWh.
При том, что в Европе электричество можно закупать по 20 EUR/MWh.
При том, что на своих АЭС можно закупать по 16 EUR/MWh.
Почему государство должно оплачивать абсолютно коррупционный и ничем необоснованный тариф 200 EUR/MWh олигархам за счет налогоплательщиков и потребителей электричества?