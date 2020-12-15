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Держкомпанія з видобутку урану другий рік поспіль звітує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 15 лют, 2021 20:28
Пропонуємо до обговорення:
За три квартали 2020 року державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" відзвітувало про чисті збитки на суму 356,9 млн гривень.
Дивися повний текст Держкомпанія з видобутку урану другий рік поспіль звітує про сотні мільйонів збитків
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Додано: Пон 15 лют, 2021 20:28
Если отчитывается об убытках - значит точно кто-то уже глаз положил, я даже догадываюсь кто, из-за океана. :-) Ждём приватизации за копейки. Всё как всегда...... Слава Украине.
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