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Експерти пояснили, чому
українці не поспішають...

Експерти пояснили, чому українці не поспішають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 21:37

Експерти пояснили, чому українці не поспішають...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький (СН), йдеться в матеріалі РБК Україна "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу".

Дивися повний текст Експерти пояснили, чому українці не поспішають вакцинуватися від COVID-19.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 21:37

А что непонятно? Потому что всяким фуфлом колоться не хотят, а ехать в Россию или Донецк и колоться нормальной вакциной бесплатно, денег нет.
Ждём, когда бизнес сделает недорогие туры для поездки в Донецк или Ростов на вакцинацию.
finuser382
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 22:05

В россии можно прививку сделать только "новичком". Он уже проверен неоднократно, в отличие от "спутника".
tapack0wal
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