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В «Укренерго» запевняють, що
відключень споживачів не буде

В «Укренерго» запевняють, що відключень споживачів не буде
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 10:00

В «Укренерго» запевняють, що відключень споживачів не буде

Пропонуємо до обговорення:
В "Укренерго" не планують жодних обмежень чи відключень споживачів та мають план збалансування енергосистеми.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 10:00

Владимир Владимирович и Владимир Владимирович в лице Александра Григорьевича помогут перетока и, в случае чего.
summacut
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