В "Укренерго" не планують жодних обмежень чи відключень споживачів та мають план збалансування енергосистеми.
Дивися повний текст В «Укренерго» запевняють, що відключень споживачів не буде.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 10:00
В «Укренерго» запевняють, що відключень споживачів не буде
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Дивися повний текст В «Укренерго» запевняють, що відключень споживачів не буде.
Додано: Вів 16 лют, 2021 10:00
Владимир Владимирович и Владимир Владимирович в лице Александра Григорьевича помогут перетока и, в случае чего.
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