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Із чого складається тариф
на газ для населення:...

Із чого складається тариф на газ для населення:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 10:08

Із чого складається тариф на газ для населення:...

Пропонуємо до обговорення:
До половини вартості газу для населення становить ціна на технологічний газ.

Дивися повний текст Із чого складається тариф на газ для населення: пояснення НКРЕКП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 10:08

Це не тариф на газ, це тариф на транспортування газу.
igor_poltava
 
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