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Рейтинг міст України за
зручністю для роботи і...

Рейтинг міст України за зручністю для роботи і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 10:41

Рейтинг міст України за зручністю для роботи і...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш зручні для роботи та проживання ІТ-спеціалістів є невеликі міста на заході України.

Дивися повний текст Рейтинг міст України за зручністю для роботи і проживання ІТ-спеціалістів.
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