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Топ найзатребуваніших вакансій у січні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лют, 2021 10:58
Пропонуємо до обговорення:
Найбільша затребуваність — у сфері продажів.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 10:58
страна продавцов и чиновников?
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