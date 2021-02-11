Вівторок буде першим повноцінним днем роботи міжбанку на цьому тижні.
Дивися повний текст Міжбанк: очікуємо інтригу у вівторок.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 11:44
Міжбанк: очікуємо інтригу у вівторок
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: очікуємо інтригу у вівторок.
Додано: Вів 16 лют, 2021 11:44
У меня вопрос: каким образом продажа долларовых ОВГЗ укрепляет курс гривни? Ведь для их покупки доллар продавать не нужно, правда?
Додано: Вів 16 лют, 2021 11:45
Странно, что среди факторов ничего не сказано про провал переговоров с МВФ.
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