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Міжбанк: очікуємо
інтригу у вівторок

Міжбанк: очікуємо інтригу у вівторок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 11:44

Міжбанк: очікуємо інтригу у вівторок

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок буде першим повноцінним днем роботи міжбанку на цьому тижні.

Дивися повний текст Міжбанк: очікуємо інтригу у вівторок.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 11:44

У меня вопрос: каким образом продажа долларовых ОВГЗ укрепляет курс гривни? Ведь для их покупки доллар продавать не нужно, правда?
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Странно, что среди факторов ничего не сказано про провал переговоров с МВФ.
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