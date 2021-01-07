Про це повідомив керівник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».
Дивися повний текст Енергоатом остаточно відмовився вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 11:57
Енергоатом остаточно відмовився вивозити відпрацьоване...
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Дивися повний текст Енергоатом остаточно відмовився вивозити відпрацьоване ядерне паливо до Росії.
Додано: Вів 16 лют, 2021 11:57
кто-то может объяснить - как хранение ОТРАБОТАННОГО топлива поможет повысить "энергетическую безопасность нашего государства"?
Додано: Вів 16 лют, 2021 12:09
Тим, що ми повинні, згідно вимог МАГАТЕ, зберігати паливо на своїй території, і відсутність цього сховища ставить нас в залежність від країни-агресора.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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