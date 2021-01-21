Про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.
Дивися повний текст Газзбути фактично тримають споживачів у заручниках — Коболєв.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 12:18
Газзбути фактично тримають споживачів у заручниках — Коболєв
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Дивися повний текст Газзбути фактично тримають споживачів у заручниках — Коболєв.
Додано: Вів 16 лют, 2021 12:18
Как может компания Мегаватт продавать газ дешевле, чем Нафтогаз? Это полный зашквар!
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