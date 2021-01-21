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Газзбути фактично тримають
споживачів у заручниках — Коболєв

Газзбути фактично тримають споживачів у заручниках — Коболєв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:18

Газзбути фактично тримають споживачів у заручниках — Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:18

Как может компания Мегаватт продавать газ дешевле, чем Нафтогаз? Это полный зашквар!
jyldyrym1
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