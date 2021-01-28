Найкращим арбітром у процесі тарифоутворення є ринок, але встановлювати правила гри має Регулятор.
Дивися повний текст Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - голова Нацкомісії.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 12:24
Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - голова...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - голова Нацкомісії.
Додано: Вів 16 лют, 2021 12:24
де ти бачиш ринок в монополізованій олігархами і слугами народу(держчиновниками) країні?
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