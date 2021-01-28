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Найкращим арбітром у
тарифоутворенні є ринок - голова...

Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - голова...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:24

Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - голова...

Пропонуємо до обговорення:
Найкращим арбітром у процесі тарифоутворення є ринок, але встановлювати правила гри має Регулятор.

Дивися повний текст Найкращим арбітром у тарифоутворенні є ринок - голова Нацкомісії.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:24

де ти бачиш ринок в монополізованій олігархами і слугами народу(держчиновниками) країні?
igorbuda52
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