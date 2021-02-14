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75% українців не зможуть
сплачувати за комуналку після...

75% українців не зможуть сплачувати за комуналку після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:29

75% українців не зможуть сплачувати за комуналку після...

Пропонуємо до обговорення:
Три чверті українців (75%) заявили про те, що не зможуть оплачувати рахунки після січневого підвищення тарифів.

Дивися повний текст 75% українців не зможуть сплачувати за комуналку після січневого підвищення тарифів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:29

Как повышать стоимость комуналки в период финансового кризиса, так Украина впереди планеты всей, как поднять зарплату до европейского уровня, так нет. И это при суммарной задолженности в 73мрд гривен. А также ,когда себестоимость газа собственной добычи 3.5грн, и транспортировку своего газа оплачиваем как из Нидерландов! Власть клептократов на большее не способна
jyldyrym1
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 12:35

  jyldyrym1 написав:Как повышать стоимость комуналки в период финансового кризиса, так Украина впереди планеты всей, как поднять зарплату до европейского уровня, так нет. И это при суммарной задолженности в 73мрд гривен. А также ,когда себестоимость газа собственной добычи 3.5грн, и транспортировку своего газа оплачиваем как из Нидерландов! Власть клептократов на большее не способна

Так кто вам мешает? -- открывайте свою фирмочку -- и хоть выше европейского уровня платите... :roll:
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