Три чверті українців (75%) заявили про те, що не зможуть оплачувати рахунки після січневого підвищення тарифів.
Дивися повний текст 75% українців не зможуть сплачувати за комуналку після січневого підвищення тарифів.
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Додано: Вів 16 лют, 2021 12:29
75% українців не зможуть сплачувати за комуналку після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 75% українців не зможуть сплачувати за комуналку після січневого підвищення тарифів.
Додано: Вів 16 лют, 2021 12:29
Как повышать стоимость комуналки в период финансового кризиса, так Украина впереди планеты всей, как поднять зарплату до европейского уровня, так нет. И это при суммарной задолженности в 73мрд гривен. А также ,когда себестоимость газа собственной добычи 3.5грн, и транспортировку своего газа оплачиваем как из Нидерландов! Власть клептократов на большее не способна
Додано: Вів 16 лют, 2021 12:35
Так кто вам мешает? -- открывайте свою фирмочку -- и хоть выше европейского уровня платите...
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