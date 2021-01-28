Фінансовий комітет Верховної ради вигадав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах.
Дивися повний текст Близько 1 тис. євро: у Раді анонсували доступне розмитнення для «єврономерів».
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Додано: Вів 16 лют, 2021 13:14
Близько 1 тис. євро: у Раді анонсували доступне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Близько 1 тис. євро: у Раді анонсували доступне розмитнення для «єврономерів».
Додано: Вів 16 лют, 2021 13:37
kogut4433
По-честному - эта по действующим ставкам. Чтобы те, кто уже растаможил не чувствовали себя полными лохами. Или штраф 85 тыс + растаможка по новым ставкам.
А так получается, что законопослушные граждане заплатили больше, чем гопники из автоевросилы.
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