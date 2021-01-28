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Близько 1 тис. євро: у
Раді анонсували доступне...

Близько 1 тис. євро: у Раді анонсували доступне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 13:14

Близько 1 тис. євро: у Раді анонсували доступне...

Пропонуємо до обговорення:
Фінансовий комітет Верховної ради вигадав, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах.

Дивися повний текст Близько 1 тис. євро: у Раді анонсували доступне розмитнення для «єврономерів».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 13:17

о и я так хочу. по чесному не плохо бы для всех так сделать .
kogut4433
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Повідомлення Додано: Вів 16 лют, 2021 13:37

kogut4433

По-честному - эта по действующим ставкам. Чтобы те, кто уже растаможил не чувствовали себя полными лохами. Или штраф 85 тыс + растаможка по новым ставкам.
А так получается, что законопослушные граждане заплатили больше, чем гопники из автоевросилы.
Nickoss1
 
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